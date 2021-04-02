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Украина

«Суэцкая пробка» ударила по харьковским больницам

15:06 2 апреля 2021
Пробка на Суэцком канале

Из-за аварии на Суэцком канале, где контейнеровоз на неделю перекрыл судоходство, пострадали медучреждения Харьковской области — поставка кислородных емкостей для опорных больниц задерживается.

Как передает «Суспільне», об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк.

По его словам, емкости все еще в пути «благодаря той ситуаций, которая сложилась на Суэцком канале». Михаил Черняк также сообщил, что прибытие судна с емкостями в порт Украины ожидается 4 апреля.

«В течение следующей недели бочки, о которых мы говорили — для чернобыльской больницы, для районных больниц, для детской инфекционной больницы — они будут у нас, мы ждем», — добавил он.

Напомним, что после разблокирования канала власти Египта заявили, что рассчитывают на компенсацию в размере миллиарда долларов. Пока сумма не будет согласована, контейнеровоз «Ever Given» останется на территории Египта.

Фото контейнеровоза из Википедии.

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