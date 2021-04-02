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Украина

Киев отменит плату на коммунальных парковках с 5 апреля

14:46 2 апреля 2021
парковка

В Киеве с 5 апреля и до завершения локдауна (ориентировочно 16 апреля) отменяется плата за парковку. Как рассказал на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, это решение было принято КГГА и распространяется на парковки КП «Киевтранспарксервис».

Что касается других финансовых преференций для бизнеса, то в «краснозонном» Киеве некоторые категории ФОП, пострадавшие от закрытия, могут рассчитывать на выплаты из бюджета. Отдельно по Киеву решение о финансовой помощи ФОПам еще не принималось — Киевсгоргосадминистрация ждет утвержденного плана от Кабмина.

Напомним, для ограничения распространения COVID-19 в Киеве с 5 апреля закрываются школы и детсады, а общественный транспорт будет возить только пассажиров со спецпропусками (сотрудников критически важных для города компаний).

Фото kyivcity.gov.ua

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