Тупицкий издал распоряжение наперекор Зеленскому

После того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, отменив изданный в 2013 году указ о назначении Александра Тупицкого главой КСУ, последний издал свое распоряжение.

Как сообщает «ZN», в нем Тупицкий заявил о незаконности указа Зеленского и потребовал от замглавы КСУ Сергея Головатого «прекратить совершать действия, выходящие за пределы полномочий, определенных распоряжением председателя Конституционного Суда Украины от 21 декабря 2020 года».

И уточнил, что «на период дистанционной работы его полномочия не передаются заместителю главы КСУ».

«Ответственность за присвоение полномочий предусмотрена Уголовным кодексом Украины», — пишет Тупицкий и требует от судей и государственных служащих КСУ сообщать лично ему о всех поручениях, которые они считают незаконными, о случаях запугивания и угрозах.

Издание также отмечает, что в пункте третьем распоряжения Александр Тупицкий обращается к руководителю Секретариата КСУ с требованием «довести до сведения всех судей КСУ и работников Секретариата КСУ без исключения распоряжение главы КСУ о границах полномочий заместителя главы КСУ Головатого С.П.», а также «разъяснить всем работникам Секретариата КСУ основания и порядок освобождения судей КСУ».

Ранее отстраненный глава КСУ подал в суд на президента Зеленского. Так же поступил и еще один отстраненный указом Зеленского судья — Александр Касминин.

258

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter