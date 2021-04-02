СНБО Украины обеспокоила подготовка российско-белорусских учений «Запад-2021»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обсудил предстоящие российско-белорусские военные учения «Запад-2021» с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой. Об этом сообщает сайт СНБО.

В ходе встречи была поднята тема влияния Кремля на соседнюю Беларусь и подготовку к российско-белорусским стратегических учениям «Запад-2021».

«РФ, к сожалению, не намерена прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе», сказал Алексей Данилов и отметил, что аппарат СНБО Украины круглосуточно мониторит ситуацию и разрабатывает сценарии реагирования на развитие событий.

Он подчеркнул, что в противостоянии российской угрозе важна поддержка стратегических партнеров Украины.

Напомним, президент Зеленский заявил, что РФ привыкла «играть мускулами».

Фото Алексей Данилов/Facebook

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