Кличко разъяснил ситуацию со спецпропусками для поездок в метро с 5 апреля

С 5 апреля в Киеве из-за карантинных ограничений в общественный транспорт будут пускать исключительно пассажиров со спецпропусками. Чтобы получить пропуск, руководители компаний должны направить письмо в транспортный департамент КГГА и обосновать принадлежность к критической инфраструктуре города.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что правила карантина аналогичны прошлогодним. Как и в 2020 году, планируется выдать около 400 тысяч пропусков. Их распределят между медиками, военнослужащими, спасательными, коммунальными и транспортными службами, работниками социальной сферы и торговли.

Пропуск хоть и называется «специальным билетом», но не освобождает от оплаты проезда. «Спецпропуска — это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Ну, и не забывать об обязательности носить маску», — добавил городской голова.

Общественный транспорт Киева — троллейбусы, автобусы и трамваи — будет ходить в обычном режиме. График метро и количество поездов на линии также останется без изменений.

310

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter