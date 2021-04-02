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Украина

Госпогранслужба Украины отреагировала на видео с российскими вертолетами

13:21 2 апреля 2021
Вертолет

Украинские пограничники не фиксировала российскую авиацию непосредственно у государственной границы. Об этом в ГПСУ сообщили «Новостям Донбасса».

Опубликованное в соцсетях видео полета российских вертолетов, происходившего, по утверждению автора ролика, в сторону Украины, прокомментировал спикер ГПСУ Андрей Демченко: «Непосредственно возле линии границы перемещение большой группы авиации РФ не фиксировалось. Но не исключается, что это могло происходить на определенном расстоянии от границы, поскольку отдельные сообщения, со ссылкой на очевидцев, отмечают, что это происходило в Белогорском районе Ростовской области РФ».

Как сообщалось ранее, РФ заявила что ее вертолет якобы не нарушал границу Украины в Сумской области, несмотря на утверждения пограничников.

Иллюстративное фото: pixabay.com

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