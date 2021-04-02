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Украина

ВСУ возле Крыма провели учения по установке минных заграждений

12:45 2 апреля 2021
Бойцы ВСУ

Недалеко от админграницы с временно оккупированным Россией Крымом ВСУ провели военные учения.

Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и армейской авиации выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений.

Так, минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку исходных данных для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. А воины-вертолетчики отработали задания по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.

Тем временем противник продолжает обстреливать позиции ВСУ в зоне проведения операции Объединенных сил — 1 апреля был ранен украинский военнослужащий.

Фото — скриншот.

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