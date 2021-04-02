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Украина

Названы потери боевиков в ОРДЛО за март

12:41 2 апреля 2021
Донбасс

В марте оккупационные части потеряли на Донбассе 24 человека убитыми и 37 ранеными. Об этом в Twitter сообщил пресс-офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим.

«Потери российских наемников в Донбассе в марте составили 61 человек. В частности, безвозвратные 24 (небоевые — 21, боевые — 3), санитарные — 37 (небоевые — 34, боевые — 3)», — написал Нещадим.

По его данным, с 27 июля 2020 по 31 марта 2021 убито и ранено 405 боевиков, в том числе 185 человек — безвозвратные потери. Уничтожено также 12 единиц вражеского вооружения и военной техники: одна боевая бронированная машина, шесть БПЛА и различные автомобили.

Напомним, президент Зеленский надеется на переговоры о перемирии на Донбассе.

Фото: штаб ООС

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