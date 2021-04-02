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Украина

Украинская разведка узнала о связанной с «Северным потоком-2» угрозе катастрофы

12:03 2 апреля 2021
«Катунь»

Российская техника и оборудование, которые после отказа иностранных компаний РФ привлекла к достройке газопровода «Северный поток 2», изрядно устарели — это увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузках.

Об этом предупреждают в Службе внешней разведки Украины. Отмечается, что к работам привлечены суда «Venie», «Владислав Стрижов», «Юрий Топчев», «Умка», «Vengery», «Финвал», «Errie» и «Катунь»

«Судно „Катунь“ с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо (Дания). Имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления. Со своей стороны ТТХ судна „Умка“ уже не соответствуют максимальным скоростям и нагрузкам, при которых Россия прилагает усилия для завершения строительства», — добавляют в СВР.

Ранее в украинской Службе внешней разведки предупреждали, что трубоукладчик «Фортуна», прокладывающий трубы по дну моря, использует 12 якорей для своего позиционирования. Каждый из этих якорей рискует задеть опасный объект на морском дне. Речь идет о химических отравляющих веществах времен Второй мировой войны, которые были захоронены на дне в районе острова Бронхольм.

Напомним, что в январе 2021 года США ввели санкции против строительства российского газопровода «Северный поток — 2». В «черном» списке оказалась компании «КВТ-Рус» и «Тустанкер», а также принадлежащие им судно-трубоукладчик «Фортуна» и судно «Максим Горький».

Фото с сайта СВР Украины.

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