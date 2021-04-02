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Украина

Бутусов и Мураев устроили перепалку в эфире

10:54 2 апреля 2021
Драка

Журналист Юрий Бутусов и экс-депутат Евгений Мураев едва не подрались в прямом эфире.

Как передает «НВ», инцидент случился во время «Народ против с Наташей Влащенко» на «Украина 24».

Так, журналист назвал своего оппонента российским агентом, который на русском языке «говорит позорные вещи». Мураев, перебивший Бутусова, спросил: «А вы не понимаете русский?»

Юрий Бутусов, попросивший Евгения Мураева не перебивать, в свою очередь сказал: «Это очень досадно, что сейчас находится в студии человек, который закидывает тезисы, что «тут был конфликт» (о войне с Россией, — ред.), что «ничего не было на Майдане, на войне», что у нас тут, извините, «кто-то сам что-то спровоцировал».

Экс-нардеп поинтересовался у журналиста его аргументами, после чего между ними началась перепалка. А после слов Мураева о том, что «вы просто оправдывали это шесть лет, и будете отвечать за это тоже», Бутусов подошел к оппоненту и попытался схватить его за руку.

После этого Мураев покинул студию, Бутусов последовал за ним. Правда вскоре они вернулись в студию. Одна из фраз, сказанных Бутусовым Мураеву, звучала так: «Меньше размахивай здесь».

Напомним, что после того, как указом президента Украины Владимира Зеленского были лишены лицензии три «канала Медведчука», под зданием телеканала Евгения Мураева «НАШ» произошли столкновения — участники протестной акции требовали закрытия и этого канала.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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