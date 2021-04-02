Украина назвала призыв в Крыму военным преступлением России

В Украине отреагировали на объявленный Россией призыв в оккупированном ею Крыму, назвав это военным преступлением.

В МИД Украины по этому поводу заявили, что оккупационная администрация системно нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности, положения Четвертой Женевской конвенции 1949 года.

«Начиная с 2015 года, российская оккупационная администрация уже провела на полуострове 12 призывных кампаний, незаконно призвав около 28 тысяч, а 1 апреля 2021 начала очередную призывную кампанию», — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

При этом подчеркивается, что несогласных с принудительным призывом крымчан преследуют в уголовном порядке, что также является нарушением Четвертой Женевской конвенции.

Отметив, что вопреки норм международного гуманитарного права, на территории оккупированного Крыма осуществляется пропаганда службы в армии государства-агрессора, в том числе и среди детей.

МИД Украины призвал международное сообщество «дать надлежащую оценку таким действиям РФ на временно оккупированной территории, продолжить и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора».

Ранее председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявляла, что Россия с каждым годом забирает в свою армию все больше молодых крымчан. Обещание не вывозить из Крыма юношей призывного возраста благополучно забыто, а отказники по политическим мотивам рискуют получить дополнительный тюремный срок.

Иллюстративное изображение с сайта Минобороны РФ.

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