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Украина

В Украине возобновили систему аэромедицинской эвакуации

9:57 2 апреля 2021
Медицинский ветролет

В Украине возобновляется система аэромедицинской авиации — во Львовской области на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, кроме летного состава, на пункте будут постоянно дежурить медики. На вертолете ЕС-145 — медицинский модуль. Медики смогут экстренно помогать людям в шести западных областях страны.

Далее в планах — организация таких пунктов в районе Киевской области, а затем и по всей Украине. Предполагается, что будут функционировать 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности.

Отмечается, что система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но и привлекаться и во время спасательных операций и тушения пожаров. На дежурстве будут находится станет 57 вертолетов Airbus — Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. Кроме того, будут привлечены самолеты Антонова и Diamond.

Напомним, что соглашение с компанией «Airbus helicopters» о поставке 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Национальной гвардии было подписано летом 2018 года. Первые вертолеты были отправлены в Украину в декабре того же года.

Фото с сайта МВД.

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