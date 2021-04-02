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Украина

Главари «ЛДНР» объявили призыв

8:58 2 апреля 2021
боевики

Пока Россия стягивает войска к границе с Украиной, на оккупированной территории главари террористов объявили «мобилизацию». Служить заберут 400 юношей от 18 до 27 лет.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен обновить ряды донецкой «народной милиции» — туда будут отправлены двести призывников. Всех их после приобретения нужных военных навыков отправят в силовые структуры.

Аналогичное решение огласил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник. Требуются 200 молодых мужчин, которых на базе структур «народной милиции» ближайшие полгода будут учить военному делу.

Напомним, 1 апреля в США и в НАТО отреагировали на усиление российского военного присутствия возле украинской границы. Военные атташе США, Канады и Великобритании предложили содействие украинскому Минобороны.

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