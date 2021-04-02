Число заболевших ковидом за сутки в Украине приблизилось к 20 тысячам, число умерших — 433

Минздрав получил новые пугающие данные о распространении коронавируса в Украине. За сутки 1 апреля заболели еще 19 893 человека, в том числе 834 ребенка и 484 медработника.

433 человека скончались за сутки от тяжелых последствий ковида.

По темпам распространения лидируют Львовская и Одесская области — там за сутки соответственно 1668 и 1608 новых больных.

Темпы вакцинации остаются медленными. За сутки вакцину получили 19097 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что кроме распространения «британского» штамма коронавируса, в двух областях зафиксирован агрессивный «южноафриканский» штамм. Министр предполагает, что следующие две недели будут крайне тяжелыми для системы здравоохранения.

Фото pixabay.com

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