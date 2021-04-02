Украинский военный ранен из-за обстрела врага возле Новотошковки
В районе Операции объединенных сил на Донбассе день 1 апреля принес новые вражеские обстрелы. По информации командования, были ранены двое бойцов сил ООС.
Кроме раненого военнослужащего, о котором сообщалось вечером 1 апреля, был ранен еще и боец под Новотошковкой. Командование ОТГ «Север» сообщает, что враг прицельно обстрелял украинские позиции из гранатомета. Военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение и доставлен в госпиталь. Под Новотошковкой украинские защитники применяли ответный огонь.
Всего за сутки вражеские вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреливали украинские позиции. Возле поселка Пески применялись запрещенные минометы 82-го и 120-го калибров, а возле Водяного было зафиксировано применение ПТУРа.
С начала суток 2 апреля о вражеских обстрелах еще не сообщалось.
Напомним, накануне представители США, Канады и Великобритании предложили содействие Украине в случае эскалации боевых действий на Донбассе. Получена информация разведки о том, что Россия активно стягивает войска к границе с Украиной.
Фото pressjfo. news/facebook7
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