Пока разведка докладывает о скоплении российских войск у границы, а Россия придумывает себе благовидные оправдания, Соединенные Штаты обещают Украине помощь в случае продолжения российской агрессии. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с главой украинского Минобороны Андреем Тараном.

Остин выразил обеспокоенность последними действиями РФ. Министр обороны США подчеркнул, что Соединенные Штаты не оставят Украину одну и не допустят реализации агрессивных планов РФ в отношении Украины.

«Американские партнеры выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины. Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США», — отметил Таран.

Кроме того, НАТО, наблюдая действия российской армии возле украинской границы, созвало срочное совещание. А атташе по вопросам обороны США, Канады и Великобритании встретились с руководством Минобороны Украины и командующим Объединенными силами. На встрече также говорилось о поддержке Украины в случае обострения ситуации.

Напомним, президент Владимир Зеленский все еще не потерял надежды на переговоры с Россией о перемирии, хотя и признает, что РФ привыкла «играть мускулами» возле границы.

Фото stripes.com

126

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter