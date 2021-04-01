После «британского» штамма коронавируса в Украине уже зафиксирован еще и «южноафриканский». Как сообщает РБК-Украина, такие данные привел министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, мутировавший «британский» штамм коронавируса с запада Украины распространился по всем регионам. Об обнаружении штамма сообщают все области.

«Более того, в двух областях „южноафриканский“ штамм. Это два штамма, которые являются более агрессивными», — заявил Степанов.

Тем не менее, министр полагает, что уже через две недели ситуация стабилизируется, переломным периодом станет середина апреля.

Напомним, в Чехии уже обнаружили новый, ранее не встречавшийся штамм коронавируса. Он отличается и от британской, и от южноафриканской версии.

Фото pixabay.com

216

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter