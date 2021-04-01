Скандальная красота: США не дали визу представительнице Украины на конкурсе «Мисс Вселенная»

Украинскую модель Елизавету Ястремскую не пускают на конкурс «Мисс Вселенная». Конкурс должен состояться 16 мая в Майами (США), но американские визовые органы не дают украинке разрешения на въезд. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Ястремская в декабре 2020 года была объявлена победительницей национального отбора на престижный конкурс красоты. С титулом «Мисс Украина Вселенная» Елизавета стала готовиться к поездке в США, но возникли неожиданные трудности. 31 марта украинце объявили, что визу ей пока не дают, а визовые офицеры берут паузу для вынесения решения.

Президент конкурса «Мисс Украина Вселенная» Анна Филимонова просит помощи у временной поверенной в делах США Кристины Куин. Филимонова полагает, что украинке не спешат давать визу, поскольку она незамужняя и бездетная (как и требуется от участниц конкурса). Еще одним фактом не в пользу Елизаветы стало то, что ее родная сестра проживает в Штатах.

«Родная сестра Елизаветы Ястремской вышла замуж за гражданина США и проживает с ним в Майами и, к сожалению, для нас это неблагоприятное стечение обстоятельств. Также тот факт, что участницы „Мисс Вселенная“ должны быть не замужем и не иметь детей, вызвали в визовых офицеров недоверие и они взяли паузу для вынесения своего решения», — объясняет президент конкурса.

Елизавете Ястремской 27 лет, она училась в модельной школе L-models, работала на показах, участвовала в фотосессиях. У модели уже есть опыт с конкурсом «Мисс Вселенная». В 2016 году Ястремская прошла в финал «Мисс Украина Вселенная», но по личным причинам от дальнейшей борьбы отказалась. В 2019 году Елизавета снова стала финалисткой украинского этапа конкурса, а потом получила титул первой вице-мисс.

Фото __lizaelza__/Instagram

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