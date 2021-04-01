Марина Порошенко: «На нашей команде лежит большая ответственность за оказанное доверие»

«Каждое утро полчаса я посвящаю молитве»



— Марина Анатольевна, пять лет вы были первой леди страны, участвовали в политической жизни, возглавляли и вели несколько крупных социальных и культурных проектов. А что для вас было самым сложным, когда вы стали депутатом Киевсовета?



— Признаюсь, я не ожидала, что после выборов получу в таком колоссальном объеме абсолютно новый опыт. Сейчас такое время (особенно учитывая пандемию коронавируса), что мне нужно было очень быстро сориентироваться и разобраться в новой для себя роли. Когда меня избрали главой депутатской постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики, я даже ночами читала стопки документов, чтобы разобраться, что происходит в этих сферах.



Кроме того, «Европейскую Солидарность» на выборах в Киевсовет поддержало больше всего киевлян, и теперь на нашей команде лежит большая ответственность за оказанное доверие людей, поверивших нам. Я постоянно чувствую эту ответственность. Особенно когда наша комиссия принимает то или иное решение. Но хочу подчеркнуть — мы шли в Киевсовет не за должностями. Главный слоган кампании «Помогать и защищать» остается для нас актуальным и после выборов. Я бы добавила к этому еще — и контролировать местную власть, предостерегая ее от совершения возможных ошибок.

Марина Порошенко: «Мы шли в Киевсовет не за должностями»

— Можете рассказать, как проходит ваш обычный день? Возможно, у вас есть какие-то особые правила или семейные ритуалы?



— Безусловно, на протяжении жизни обрастаешь и ритуалами, и привычками, и — в первую очередь — обязанностями. Возможно, это мой внутренний максимализм, но мне необходимо так планировать свой день, чтобы все успеть. Все мое окружение знает, что я очень редко вношу коррективы в заранее составленное расписание. Если что-то запланировала — обязательно должна это сделать.



— И как начинается ваше утро?



— Возможно, это личное, но каждое утро я полчаса посвящаю молитве. Для меня сейчас это особенно важно. Это помогает настроиться. В прошлом году ушли из жизни мои родители. Теперь молитва — это еще и момент духовного общения с ними. Я молюсь за их души.



— По специальности вы врач, защитили кандидатскую диссертацию. Насколько трудно вам когда-то далось решение отказаться от медицинской практики и посвятить себя семье? Вы об этом не жалеете?



— Вообще-то я ни о чем не жалею. Потому что ответственно отношусь к каждому своему решению. Забегая вперед, скажу — если вы вдруг спросите, не было ли у меня желания что-либо изменить в своей жизни, отвечу: нет, не было. Я постоянно работаю на результат. И в тот момент, когда мне было необходимо временно оставить медицинскую практику, я приняла это решение осознанно. Но я осталась медиком, осталась частью медицинского сообщества. И это сегодня дает мне возможность принимать эффективные решения в этих сферах как главе постоянной Комиссии Кивсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики.



— А это правда, что вы оставили карьеру по просьбе вашего мужа?



— Меня очень сложно заставить что-то делать против моей воли. И отсутствие медицинской практики абсолютно не означает, что все те годы я занималась только домом и семьей. Во-первых, уже более 20 лет я возглавляю благотворительный фонд, который реализовал сотни проектов как национального, так и международного уровней.

Во-вторых, в статусе первой леди я занималась реформированием инклюзивного образования в Украине.

В-третьих, в этот же период нам удалось создать уникальный Украинский культурный фонд (УКФ), который стал настоящим центром возрождения нашей национальной культуры.



Поэтому, когда я приняла решение баллотироваться в Киевсовет, Петр Алексеевич меня только поддержал.



— А вы советуетесь с ним по вопросам, которые возникают в Киевсовете? У вас ведутся какие-то дискуссии?



— Я бы хотела больше с ним советоваться, но медицина — специфическая сфера. Сейчас главные мои советники — это врачи, настоящие профессионалы в медицине.



«Сейчас главные мои советники – это врачи, настоящие профессионалы в медицине», - говорит Марина Порошенко

«Против руководства Украинского культурного фонда развернулась политическая пиар-кампания»



— Марина Анатольевна, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, которая недавно возникла вокруг Украинского культурного фонда. Власть пытается обвинить его дирекцию якобы в нецелевом использовании средств и распределении грантов. Вы следите за ситуацией? Что там на самом деле происходит?



— Конечно, мне не безразлична судьба фонда. Потому что в свое время нам удалось создать прозрачный европейский механизм стимулирования и поддержки творческих людей для реализации современных культурных проектов. А сейчас, как я вижу, власть рассматривает УКФ как бизнес-проект. И пытается повлиять на механизм распределения государственных средств и контролировать денежные потоки. Поэтому против руководства Фонда и развернулась грязная политическая пиар-кампания. Поэтому и давит на него Министерство культуры, у которого от культуры осталось лишь одно слово в названии.



— И как действовать в такой ситуации?



— Единственный выход, который я вижу для спасения Украинского культурного фонда, — это объединение всего нашего творческого сообщества для его поддержки. Будет очень жаль, если фонд, который проработал всего три года, но так много успел сделать для возрождения культуры в Украине, из-за политических игр прекратит свою деятельность.

«Моя самая любимая одежда — джинсы»

— Разрешите задать вам несколько личных вопросов. Обращать внимание на то, как одеваются успешные женщины, — это мировой тренд. Мы привыкли видеть Марину Порошенко на официальных мероприятиях всегда элегантной, на каблуках — все нюансы продуманы стилистами. А как выглядит ваш ежедневный гардероб?



— Моя самая любимая одежда, думаю, как и большинства людей планеты, — это джинсы. Нет ничего лучше, чем джинсы, кроссовки и трикотажная кофта. Но при этом часто нужно выглядеть соответственно официальным мероприятиям.



Когда накануне планируешь свой график, то оказывается, что за день необходимо побывать на нескольких встречах. Поэтому я выбираю классическую одежду, универсально подходящую для различных ситуаций. Наверное, это мое какое-то внутреннее ощущение того, как я должна выглядеть. Других рецептов у меня нет.

«Я осталась медиком, осталась частью медицинского сообщества», - уверена Марина Порошенко

— Вы часто пользуетесь услугами стилистов?

— Даже когда я была в статусе первой леди Украины, то очень редко пользовалась их услугами. Хотя мне иногда было интересно узнать их мнение.

— В 2014 году вы потрясли многих в Украине, когда вышли в платье бюджетного украинского бренда MastНave. Есть ли в вашем гардеробе одежда других отечественных производителей?



— Я с большим удовольствием покупаю и ношу украинские бренды. Считаю, что в Украине очень много талантливых и современных дизайнеров. Восхищаюсь тем, как они умело используют элементы украинской национальной аутентики.



— Семья Порошенко — одна из самых успешных в Украине. Но за всеми успешными людьми следят хейтеры или, как еще их называют — «тролли», которые постоянно пытаются добавить к успеху «ложку дегтя». Вам вменяют в вину то, что в семье вы общаетесь на русском языке. Как бы вы это прокомментировали?



— Я искренне считаю, что каждый украинец, который любит свою страну, обязан выучить украинский язык. И я — яркий тому пример. В школе я никогда его не изучала, но из любви к своей стране выучила. И сейчас даже в быту, как мне кажется, я больше разговариваю именно на украинском. И даже это интервью мы пишем на украинском (смеется. — Авт.). Добавляю вам работы — придется его переводить.



— Интересно узнать, определились ли ваши дети с профессиями? Чем они собираются заниматься в жизни?



— Миша и Саша учатся на экономистов. Хотят быть аудиторами. А Женя — вся в меня, ведь мое второе образование — искусствовед. Она — творческая личность: красиво рисует, занимается анимацией для компьютерных игр. Кроме того, Женя разрабатывает бренды и логотипы. Например, часть партийной символики «Европейской Солидарности» — тоже ее работа.

Марина Порошенко: «Думаю, мои дети уже определились с профессиями»

Внуки Петя и Лиза уже учатся в школе. Я не вмешиваюсь в их воспитание. Но когда они приезжают, с удовольствием слушаю их детские рассуждения, радуюсь их непосредственности, просто наслаждаюсь общением с ними.

200

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter