Нелю Штепу вернули под домашний арест

В четверг, 1 апреля, бывшей городской голове Славянска Неле Штепе, недавно расплакавшейся в зале суда, была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает «Суспільне».

Орджоникидзевский районный суд Харькова рассмотрел ходатайство прокурора о ночном домашнем аресте Нели Штепы, обвиняемой в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. Она должна носить электронный браслет до 29 мая и находиться дома с 22:00 до 5:00.

Следующее заседание по делу назначено на четверг, 8 апреля. На нем должны допрашивать свидетелей.

Напомним, что мэр Славянская Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. После этого ее дело рассматривалось в нескольких судах.

Фото: «Новости Донбасса»

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