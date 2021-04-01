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Украина

Боевики усилили обстрелы на Донбассе, один военный ранен

19:29 1 апреля 2021
Боец ВСУ

В четверг, 1 апреля, оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил, ранив одного бойца ВСУ. Об этом пресс-центр штаба ООС сообщил в своем Facebook.

Боевики вели обстрелы из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из стрелкового оружия. Ранения получил один военнослужащий — его быстро доставили в медицинское учреждение и оказали помощь. Состояние раненого бойца — удовлетворительное.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется на переговоры с РФ о перемирии на Донбассе и называет «игрой мускулами» учения армии РФ вблизи границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что делегация РФ в трехсторонней контактной группе отказалась от режима прекращения огня.

Фото: пресс-центр штаба ООС

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