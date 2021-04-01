Боевики усилили обстрелы на Донбассе, один военный ранен
В четверг, 1 апреля, оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил, ранив одного бойца ВСУ. Об этом пресс-центр штаба ООС сообщил в своем Facebook.
Боевики вели обстрелы из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из стрелкового оружия. Ранения получил один военнослужащий — его быстро доставили в медицинское учреждение и оказали помощь. Состояние раненого бойца — удовлетворительное.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется на переговоры с РФ о перемирии на Донбассе и называет «игрой мускулами» учения армии РФ вблизи границы с Украиной.
Ранее сообщалось, что делегация РФ в трехсторонней контактной группе отказалась от режима прекращения огня.
Фото: пресс-центр штаба ООС22
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