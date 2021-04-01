Тимошенко хранит наличными 5,5 миллиона долларов, еще полмиллиона — у ее мужа, — декларация

Народный депутат Юлия Тимошенко обнародовала свою декларацию о доходах за 2020 год. Согласно документу, живет нардеп в арендованном доме в Козине, личных автомобилей не имеет, ценных бумаг не покупала, деньги предпочитает хранить в наличных, хотя и депозиты в банках тоже имеются.

В декларации много места занимает описание ювелирных украшений, которыми владеет семья Тимошенко. Появляясь в Раде, Юлия Владимировна может дополнить дорогие наряды сережками от Chanel, Cartier и Mikimoto, кольцом Dinh Van, подвеской Chopard. У Александра Тимошенко есть часы от Vacheron Constantin и Corum.

Нардеп задекларировала три автомобиля, принадлежащие мужу Александру — Toyota LC 200, ГАЗ 14 и Audi A8.

В 2020 году Тимошенко как парламентарий получила 463 тыс. гривен зарплаты и дополнительно 256 тыс. гривен «депутатских». Также были выплачены 60 тыс. гривен процентов по банковскому вкладу. Основным доходом Тимошенко в 2020 году были средства из США — 148 млн гривен. В декларации они указаны как «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011−2014 годов».

Тимошенко держит в банках 780 тыс. грн, а дополнительно наличными — 5,5 млн долларов и 290 тыс. гривен.

Напомним, президент Зеленский вместе с женой Еленой отчитались о заработанных в 2020 году 22,7 млн грн. У Петра Порошенко, согласно декларации основная часть дохода — это не депутатская зарплата (504 тыс. гривен), а дивиденды.

Среди интересных объектов, выявленных в декларациях политиков, были персональный храм у Сергея Головатого и африканский лев у харьковского депутата.

Фото ba.org.ua

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