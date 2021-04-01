Несмотря на 20 погибших: Зеленский заявил, что Украина по-прежнему будет добиваться перемирия на Донбассе

Президент Владимир Зеленский признал, что с начала года на Донбассе погибли 20 украинских военных и еще 57 бойцов были ранены. Тем не менее, глава государства все еще надеется на переговоры о перемирии. С таким заявлением Зеленский выступил, несмотря на то, что Россия уже демонстративно отказалась от предложений о режиме тишины.

По словам президента, переговоры о перемирии — это тактический шаг, но процесс идет крайне сложно. «Мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее — как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем… Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко», — заявил Зеленский.

Также Зеленский дал понять, что знает о докладах разведки о наращивании присутствия российских войск на границе с Украиной.

«Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокациях вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире», — заявил президент.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о том, что Россия дополнительно перебросила к границе с Украиной около четырех тысяч военных, и войска приведены в боевую готовность.

Фото president.gov.ua

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