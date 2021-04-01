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Украина

В Раде одобрили отмену ВНО для выпускников в 2021 году

17:54 1 апреля 2021
вно

Несмотря на то, что Минобразования пообещало не отменять внешнее независимое оценивание в 2021 году, депутаты все-таки могут избавить выпускников от прохождения тестирования. Комитет Рады по образованию одобрил законопроект о отмене обязательного ВНО в 2021 году.

Законопроект № 5014 предполагает, что в связи с пандемией и карантином выпускникам нужно дать право самим выбирать, как будет заполняться их аттестат: на основании годового оценивания, государственной итоговой аттестации или внешнего независимого оценивания. Де-факто предлагается продолжить практику, применявшуюся для выпускников 2020 года.

Авторы законопроекта объясняют, что хотят минимизировать риски распространения COVID-19. Комитет по образованию рекомендовал нардепам принять законопроект в целом.

Фото pixabay.com

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