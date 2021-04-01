Российская армия готовится к вторжению в Украину под предлогом «миротворчества», — разведка

Армия страны-агрессора России готовится к вторжению на территорию Украины под видом «миротворцев» для «защиты» жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, конечной целью которого является введение регулярных подразделений РФ на временно оккупированные территории Украины. С этой целью украинских военных будут провоцировать на ответные действия в районе линии разграничения.

«Известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действий ВС Украины и „миротворческих“ мероприятиях РФ в ответ», — отметили в ГУР МО.



Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявлял, что российских военных на Донбассе нет. А перемещение Россией войска к границе с Украиной называл «обеспечением безопасности рубежей» и добавлял, что это «не представляет угрозы для других государств».

Фото с сайта Минобороны РФ.

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