В Минцифре отреагировали на скандал с именем журналиста Сафарова и приложением «Дія»

В Министерстве цифровой трансформации Украины отреагировали на скандал с участием журналиста Азада Сафаров, которому уже более двух месяцев не могут исправить ошибку в написании его имени, и которому нахамили в офисе. Все началось с того, что журналист попросил исправить ошибку — его зовут Азад, а не АзадАмрахоглы.

Так, под постом Сафарова в соцсетях отметился директор Директората развития электронных услуг Миницифры Мстислав Баник, который заявил, что журналист для авторизации воспользовался электронной подписью «ПриватБанка», что «Дія» не сохраняет данные, и что ни он, ни служба поддержки не могут вносить изменения в персональные данные пользователей.

Он посоветовал журналисту использовать иные варианты авторизации и добавил: «Что касается вашей ситуации, то, к сожалению, вышло не точно». Мол, он попал в офис госпредприятия, которое не имеет отношения ни к порталу, ни к приложению «Дія»: «В этом офисе вам не могли помочь даже теоретически. Вместо этого получилась какая-то ссора, которая ни вас, ни их не показывает с лучшей стороны. Можно было бы сразу начать с удостоверения журналиста и конструктивно поговорить без скрытых камер или эмоций».

На что Сафаров ответил, что ссора случилась из-за сотрудников Баника, которые не удосужились выслушать клиента. «Скрытых камер не было. Камера была на виду», — утверждает журналист и добавляет, что предупреждал всех о ведущейся съемке.

«На эмоциях и стремительно ссоряться лишь ваши сотрудники, которые неспособны выслушать граждан и решить проблему. Ваши постоянные за 67 дней «проблема вскоре будет решена» в принципе ничем от этого не отличается. И кстати, это не я, а ваши сотрудники говорят: «Убирайся вон! Я тебя урою! Пойдем выйдем». Розберитесь в своих людях, пожалуйста, а потом обвиняйте других в «эмоциях», — написал Сафарова и добавил, что больше не хочет иметь дел с «Дією».

Напомним, что на днях Верховная Рада одобрила закон, которым окончательно легализовала использование цифровых паспортов в Украине.

Фото со странички Азада Сафарова в социальных сетях.

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