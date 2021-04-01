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Украина

Глава Верховного суда задекларировала украденные у нее деньги

13:22 1 апреля 2021
Гривни

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская в очередной раз задекларировала украденные у них с супругом деньги — 30 тысяч долларов и 10 тысяч евро.

Об этом сообщает «Украинская правда», уточняя, что украденные средства были указаны и в прошлогодней налоговой декларации судьи.

Отмечается, что супруги хранят в наличной форме 42 тысячи евро, 67 тысяч долларов и 120 тысяч гривен, а на их счетах размещены порядка 560 тысяч гривен.

Согласно данным декларации, в 2020 году Валентина Данишевская получила 176 тысяч гривен пенсии и 3,5 миллиона гривен заработной платы.

Напомним, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко в 2020 году получил в «Нафтогазе» 284,64 млн гривен зарплаты и премии, а также 1,4 млн гривен зарплаты в крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнефть».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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