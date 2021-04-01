Кравчук призвал быть готовыми к военной атаке России

Россия не умеет решать вопросы иначе, чем силой — Украине нужно всегда быть готовой к этому.

Об этом руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире «Украина 24». По словам Кравчука, для России нормы международного права необязательны — такова ее философия.

«Украина должна быть готова к такому „силовому“ сценарию и делать все, чтобы этого не произошло», — отметил он и добавил, что на очередных консультациях, которые запланированы на 14 апреля, украинская сторона еще раз поднимем вопрос перемирия на Пасху.

Напомним, что после очередного раунда переговоров Леонид Кравчук сообщал, что делегация РФ отказалась поддержать предложения Украины и ОБСЕ о прекращении огня.

А спикер Пентагона Джон Кирби назвал страну-агрессор виноватой в нарушении режима прекращения огня на Донбассе.

Фото из Википедии.

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