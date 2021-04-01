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Украина

Витренко получал в «Нафтогазе» зарплату почти 41 миллион гривен в месяц

11:23 1 апреля 2021
Витренко

И. о. министра энергетики Юрий Витренко в 2020 году получил в «Нафтогазе» 284,64 млн гривен зарплаты и премии, а также 1,4 млн гривен зарплаты в крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнефть». Об этом свидетельствуют данные его декларации о доходах, опубликованные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передает «Укринформ».

При этом, в 2020 году Витренко в «Нафтогазе» работал всего 7 месяцев — в июле он был уволен с должности исполнительного директора компании.

Кроме того, Витренко задекларировал квартиру площадью 124 кв. м за 1,18 млн гривен и квартиру площадью 69,8 кв. м, стоимость которой не указана.

Членам его семьи принадлежит квартира в Германии площадью 298 кв. м, а также квартира площадью 99,4 кв. м, квартира площадью 58,5 кв. м за 131,6 тыс. гривен и нежилой дом площадью 359,2 кв. м.

Витренко принадлежат облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 148,42 млн гривен.

На банковском счете в «Ощадбанке» у и.о. министра находится 898,95 тыс. гривен, а также 2,95 млн долларов.

Витренко принадлежат часы Patek Philippe стоимостью 159,8 тыс. гривен.

Его жене принадлежат автомобили Volkswagen Golf Plus 2008 года выпуска, Land Rover 2014 года выпуска и Tesla Model X 2017 года выпуска за 4,68 млн гривен. При этом 22 января Витренко приобрел автомобиль Toyota Camry 70 Hybrid за 1,12 млн гривен.

Витренко также владеет 100% акций ООО «Эйвайэй Секьюритиз» общей стоимостью 7,117 млн гривен и 20% акций ООО «Экстрим Экспресс» стоимостью 100 тыс. гривен.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко в 2020 году заработал 222 млн гривен. Его зарплата в Верховной Раде составила чуть более 500 тысяч гривен.

Фото rbc.ru/

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