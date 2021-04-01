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Украина

Порошенко задекларировал наличными более $ 50 млн и почти 0,5 млрд грн

10:59 1 апреля 2021
Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко в 2020 году заработал 222 млн гривен, из которых 504,540 тыс гривен — зарплата в Верховной Раде.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», согласно поданной декларации, в наличной форме Петр Порошенко хранит 51.2 млн долларов и 423,3 млн гривен. Из заработанных им в 2020 году — 214 млн гривен составляют дивиденды, 7 млн — проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке.

Согласно декларации, пятый президент является конечным бенефициаром 26 компаний. В налоговую декларацию он, в частности, внес автомобили — его семье принадлежат три Jaguar и два Mercedes-Benz.

В налоговом документе также указано, что сумма уплаченных им налогов и военного сбора составляет более 23 млн. гривен.

Напомним, что Александр Тупицкий, указ о назначении которого главой Конституционного суда в 2013 году отменил другим указом президент Украины Владимир Зеленский, задекларировал земельный участок, купленный им уже в оккупированном Россией Крыму в 2018 году.

Фото Петра Порошенко из социальных сетей.

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