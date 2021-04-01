В Украине стартовал весенний призыв

В Украине с 1 апреля по 30 июня будет проходить весенний призыв на военную срочную службу. При этом ВСУ сокращают число военнослужащих регулярной службы. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным ведомства, в течение двух месяцев будет призвано 14 246 человек: в ВСУ — 6500 человек, Государственную спецслужбу транспорта — 600 человек, Нацгвардию — 4646 человек, Госпогранслужбу — 2500 человек.

Как отметили в Генштабе, количество призывников этого года уменьшено в связи с увеличением численности военнослужащих по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности ВСУ.

В условиях пандемии COVID-19 призыв будет проходить с соблюдением требований и ограничений, установленных Кабмином. По прибытии призывников к военной части будут проведены обсервационные мероприятия продолжительностью 14 суток.

В Генштабе отметили, что военнослужащие срочной службы в район проведения операции Объединенных сил не направляются.

Напомним на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты ужесточили наказание уклонистам от воинской службы и упростили призыв резервистов в армию.

Фото из открытых источников

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