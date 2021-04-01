На АЗС Украины бензин подорожал, а его качество резко упало: что происходит

Подорожание горючего на заправках, начавшееся еще в январе, в марте достигло новых вершин. За месяц литр бензина А-95 в среднем по стране подорожал на 81 копейку, дизтоплива — на 61 копейку, сжиженного газа — на 38 копеек. По состоянию на 1 апреля средняя стоимость бензина А-95 составляет 29,05 грн за литр, дизтоплива — 28,26 грн, сжиженного газа — 15,77 грн. Причем в некоторых премиальных сетях АЗС бензин А-95 уже продается существенно дороже 32 грн за литр. Главной причиной эксперты называют рост мировых цен на нефть. И не исключено, что этот процесс продолжится.

Дело в том, что Организация стран — экспортеров нефти и ее союзники, именуемые группой ОПЕК+, собираются встретиться сегодня, 1 апреля, чтобы обсудить дальнейшую политику добычи нефти. Эксперты считают, что будет принято решение о продолжении сокращения добычи нефти, чтобы стимулировать высокие цены на нее. В настоящее время ОПЕК+ сокращает добычу чуть более чем на 7 млн баррелей в сутки, чтобы поддержать цены и снизить избыточное предложение. А Саудовская Аравия в одностороннем порядке добавила к этим сокращениям еще 1 млн баррелей в сутки.

Однако не только рост цен тревожит водителей, экспертов и даже некоторых высокопоставленных чиновников. В последнее время катастрофическими темпами возрождается теневой рынок нефтепродуктов. И это не только нелегальные «подзаборные» заправки. Львиная доля контрафакта, производимого на множестве так называемых мини-НПЗ, реализуется через легально работающие заправочные сети.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Консалтинговой группой «А-95», потери государственного бюджета от нелегального оборота нефтепродуктов в 2020 году составляли около 19 млрд грн, а в 2021 году превысят 20 млрд. Эксперты отмечают, что составляющие теневого сектора отечественного топливного рынка — нелегальное производство на мини-НПЗ и нефтебазах, а также махинации при реализации горючего через сети АЗС.

«Обычно считают, что теневой рынок — это газовая бочка под забором где-то на периферии, — заявил в ходе онлайн-конференции «Нелегальные схемы на рынке нефтепродуктов Украины» директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. — На самом деле это огромная производственно-финансовая сфера, основанная на неуплате налогов, которая имеет определяющее влияние на топливный рынок и наносит ощутимый ущерб государственному бюджету.

Наибольшая доля неуплаченных налогов приходится на оптимизацию НДС и налога на прибыль — более 15 млрд грн. Схема предусматривает фиктивное потребление топлива, в результате чего происходит завышение расходов предприятий реального сектора экономики и формирование налогового кредита. Более 20% всех нефтепродуктов в Украине потребляются дважды: по документам, для оптимизации налогов, и физически, когда горючее реализуют за наличные мимо кассы.

Таким образом, потери бюджета по НДС напрямую зависят от цен на горючее, поэтому в 2021 году ожидается рост теневого сектора, ведь стоимость энергоносителей демонстрирует устойчивую тенденцию к росту из-за мировой конъюнктуры. По итогам первого квартала очевидно, что сумма потерь вернется на уровень 2019 года и превысит 20 млрд грн.

Другим мощным источником потерь является нелегальное производство нефтепродуктов. Сейчас в Украине работает с разной интенсивностью более 30 объектов малой нефтепереработки, выпустивших в 2020 году около 470 тыс. тонн разнообразной нефтехимических продукции, не облагающейся акцизным налогом. На самом деле это низкокачественные моторные топлива стандартов Евро-2 и Евро-3, которые идут в розничную сеть. Сумма неуплаченного акциза за 2020 год оценивается в 3,8 млрд грн.

Кроме того, в 2020—2021 годах увеличились поставки импортных безакцизных растворителей, являющихся смесями октаноповышающих компонентов, которые завозятся на мини-НПЗ и нефтебазы. В операциях с продукцией мини-НПЗ и растворителями замечены операторы таких сетей, как «БРСМ-Нафта», Мotto, SunOil и другие. Явные признаки системных налоговых злоупотреблений наблюдаются на 1800 АЗС, что составляет 25% от общего количества станций в стране.

В нынешней ситуации необходимы срочные действия со стороны государства по борьбе с теневым рынком. Не менее важно восстановить систему госконтроля качества нефтепродуктов с последующей публикацией результатов. Ведь от низкокачественного контрафактного топлива страдают автомобили миллионов украинцев и создается угроза жизни и здоровью людей.

Ликвидация нелегальных схем на топливном рынке будет иметь мультипликативный эффект: увеличит бюджетные поступления, повысит загрузку легальных нефтеперерабатывающих предприятий, улучшит конкуренцию на рынке и защитит граждан и окружающую среду от некачественного топлива и токсичных выбросов", — подытожил Сергей Куюн.

Стоит отметить, что министр развития общин и территорий Украины Александр Чернышов признал: государственный бюджет страны из-за нелегальных АЗС ежегодно теряет миллиарды гривен. Он заявил, что вскоре все АЗС пройдут проверку, чтобы прекратить деятельность нелегальных заправок. Правда, когда эти проверки будут проводиться, пока неизвестно.

Кстати, не исключено, что в нынешнем году стартует налоговая амнистия. Соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении парламента. По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, легализация теневых капиталов может пополнить госбюджет на миллиарды гривен. Еще большие суммы вольются в экономику страны, что может существенно укрепить курс национальной валюты. А ведь от стабильности курса гривни во многом зависят и цены на товары, в том числе и на нефтепродукты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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