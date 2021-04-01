В Украине новый антирекорд по смертности от ковида за сутки

За сутки 31 марта в Украине диагностировали 17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 813 детей и 486 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В больницы госпитализировали 5 160 пациентов, умер 421 больной, выздоровели 9 602 человека. Накануне количество летальных случаев было 407 за сутки.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 31 марта зарегистрировано в Одесской области (1 305), в Киеве (1 150), в Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1 037) областях.

За сутки в Украине вакцинировались от COVID-19 17 170 человек. С начала кампании первую прививку от коронавируса получили 248 734 человека. Двумя дозами вакцинированы 2 человека.



За сутки проведено 132 759 тестов.

Напомним, в «красной» карантинной зоне находятся 11 областей Украины, Херсонская область — в «желтой» карантинной зоне, остальные регионы отнесены к «оранжевой». В связи с ростом заболевших, в Киеве ужесточили карантинные требования и намерены ввести комендантский час.

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