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Локдаун в Киеве рассмотрит Рада, не исключено введение комендантского часа, — СМИ

21:02 31 марта 2021
комендантский час

В Киеве, кроме спецпропусков на транспорт, закрытия школ и детских садов, возможно введение комендантского часа. Об этом сообщает «Сегодня», ссылаясь на информированный источник в МВД.

По словам источника, Рада может принять решение о комендантском часе, запретив передвижение по городу после 22:00. Вероятность такого решения оценивается как высокая. Причина — критическая ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в столице.

Источник отметил, что угрожающим представляется не столько рост заболеваемости, сколько рост количества тяжелых случаев.

Между тем, начальник главка Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что вопрос о введении комендантского часа должен приниматься исключительно на уровне Кабмина, передает УНН.

Предположительно, вопрос о комендантском часе в Киеве Рада рассмотрит 6 апреля.

Отмечается, что на недавнем заседании СНБО обсуждался вопрос ситуации с ростом заболеваемости. Но решение о дополнительных ограничениях для Киева признали нецелесообразными.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении в столице жесткого карантина с 5 апреля. Ограничения вводят, как минимум, до 16 апреля. По информации градоначальника, заполненность коммунальных медучреждений пациентами с коронавирусной инфекций в столице достигла почти 80 процентов.

Фото sq.com.ua/

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