Заседание ТКГ: Россия отказалась от прекращения огня на Донбассе

В среду, 31 марта, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, но делегация РФ отказалась поддержать предложения Украины и ОБСЕ о прекращении огня. Об этом украинская делегация в ТКГ сообщила в своем Telegram-канале.

В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил обеспечить с четверга, 1 апреля, соблюдение режима прекращения огня. Его поддержали представители ОБСЕ, которые предложили принять совместное заявление ТКГ о стремлении усилить режим прекращения огня.

Но такие инициативы не нашли поддержки со стороны делегации РФ.

«…Не понимаю, почему российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей», — сказал Кравчук.

Напомним, в Кремле заявили, что не видят необходимости в немедленном проведении саммита глав государства «Нормандской четверки».

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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