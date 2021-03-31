27.68 / 27.89 32.39 / 32.76
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Заседание ТКГ: Россия отказалась от прекращения огня на Донбассе

19:53 31 марта 2021
Леонид Кравчук

В среду, 31 марта, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, но делегация РФ отказалась поддержать предложения Украины и ОБСЕ о прекращении огня. Об этом украинская делегация в ТКГ сообщила в своем Telegram-канале.

В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил обеспечить с четверга, 1 апреля, соблюдение режима прекращения огня. Его поддержали представители ОБСЕ, которые предложили принять совместное заявление ТКГ о стремлении усилить режим прекращения огня.

Но такие инициативы не нашли поддержки со стороны делегации РФ.

«…Не понимаю, почему российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей», — сказал Кравчук.

Напомним, в Кремле заявили, что не видят необходимости в немедленном проведении саммита глав государства «Нормандской четверки».

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

279

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пугачева и Галкин

Алла Пугачева лихо подурачилась на дне рождения внучки

Олег Винник

Олег Винник разозлил поклонников

Жигунов со Степаном

Жигунов умилил подписчиков снимком с похожей на Заворотнюк женой

Алексей Панин

Алексей Панин с обнаженной девушкой «присвоили» Крым себе

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер