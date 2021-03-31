Доходы Зеленского уменьшились, но он все еще миллионер: президент обнародовал декларацию

За 2020 год президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой заработали более 22,7 млн грн — это приблизительно на 5,8 млн грн меньше, чем в 2019 году. такие данные опубликованы в декларации на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

За год Владимир Зеленский суммарно заработал более 19 млн грн, в эту сумму входят:

отчуждение недвижимости — 12,1 млн;

продажа земельного участка — 1,35 млн;

роялти (суммарно) — 4,6 млн;

зарплата — 336 000 грн;

проценты по банковским вкладам — 238 505 грн;

сдачи в аренду имущества — 230 703.

Жена президента Елена Зеленская за год заработала 3,6 млн грн. В итоге доход семьи главы государства составил 22,7 млн грн. Уплачено 1,8 млн грн налогов.

На банковских счетах Зеленского: $ 16 000, 393 000 евро и 5,8 млн грн. Елены — $ 15 000, 7 300 евро и 42 000 грн. В совместном владении наличными у супругов: 100 000 грн, $ 615 000 и 7 000 евро.

Также у Зеленского имеется займ на 1,7 млн фунтов, взятый в 2017 году у компании из Белиза Film Heritage.

Президент владеет многочисленными торговыми марками от использования которых получает доход. У Зеленского есть квартира в Киеве, а у его жены — в Ялте. Еще несколько квартир находятся в совместной собственности с партнерами.

Из авто у Зеленского — Range Rover 2016 года выпуска стоимостью 4,7 млн грн, у его жены — Mercedes-Benz S 500 2014 года за 1,8 млн грн. В категории «ценное имущество» указаны элитные часы, сережки, кольцо с бриллиантами.

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