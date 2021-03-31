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Украина

Зеленский разозлил «фанатским» шарфом перед матчем сборной по футболу

18:14 31 марта 2021
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский перед матчем отбора футбольного ЧМ-2022 Украины с Казахстаном опубликовал в своем Instagram фото в фанатской «розе».

«Этот шарф помнит множество побед, сегодня ждем еще одну! Вперед, к победе!» — написал Зеленский.

Но этот призыв вызвал негатив у многих фолловеров главы государства: «Володя, там с границей не слава Богу, а он шарфики меряет». «Точно проиграют. Если Зеленский сказал, то будет наоборот», «Пора б уже изменить эти пафосные кабинеты. Так как ты это обещал. И войну закончить. А то скоро тебя изменим!» «Да, победа! Снова полный локдаун, а вы, как хотите, живите… Такого еще ваш шарф увидит…», «А поражения помнит ваш шарф? Их же больше», «Футболист ты наш, иди уже в футбол. В стране ты уже все порешил».

Фото из Instagram Владимира Зеленского

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