В Киеве не будут вводить «летний» скоростной режим на дорогах: названа причина

С 1 апреля в Киеве не станут возобновлять «летний скоростной режим» на дорогах. Об этом говорится на сайте КГГА.

По словам директора КП «Центр организации дорожного движения» Виктора Черния, ни одна из 17 улиц столицы, на которых ранее вводился «сезонный режим движения», не соответствует полностью необходимым критериям.

Сообщается, что комиссия обследовала улицы, где решением Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км / ч. Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения.

Черний отметил, что на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велосообщество столицы. Кроме того, вдоль таких улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта без заездных карманов.

«Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км / ч. Еще 2 км / ч являются технической погрешностью, не учитываются при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км / ч в населенном пункте! А на эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных. Такие выводы велосообщества города, опирающиеся на официальные данные патрульной полиции», — отметил Черний.

Он напомнил, что в европейских странах вообще есть тенденция к снижению разрешенной скорости движения на улицах городов до 30 км/ч.

Напомним, представители Ассоциации киевских велосипедистов анонсировали на 1 апреля проведение акции протеста против введения в столице «сезонного скоростного режима».

Фото 24tv.ua/

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