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Украина

На дорогах Киева возобновляют «летний» скоростной режим: велосипедисты выходят на акцию протеста

15:49 31 марта 2021
велосипедист

С 1 апреля на 7 улицах Киева возобновляется сезонный скоростной режим. Разрешенная скорость составляет 80 км /ч. Штрафы также не применяются за превышение скорости до 20 + 2 км / ч. В связи с этим активисты намерены устроить акцию протеста. Об этом говорится на странице «Швидкість вбиває: ні 102 км/год у місті!» в Facebook.

Ассоциация киевских велосипедистов напоминает, что Украина занимает одно из первых мест в Европе по количеству погибших и травмированных в ДТП на душу населения. А Киев возглавляет рейтинг количества ДТП в Украине.

«Такая скорость в городе является смертельно опасной! 1 апреля в 9:00 мы выходим на акцию протеста, чтобы требовать отмены этого решения Киевсовета», — говорится в сообщении.

Велосипедисты призывают столичные власти сначала создать надлежащие условия для уязвимых участников движения, а потом давать разрешение на увеличение скорости.
Они также обращаются к депутатам Киевсовета с требованием отменить позорное решение предыдущего созыва, которое противоречит европейской практике.

Велосипедисты призывают во время акции соблюдать карантинные требования — защитные маски и дистанцию. Акция пройдет под КГГА с 9:00 до 12:00.

Список улиц, на которых разрешена скорость 80 км /ч:
- просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Напомним, в Украине ужесточили санкции за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), которые касаются не только водителей, но и пешеходов, велосипедистов.

Подробно об этом в материале «ФАКТОВ».

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