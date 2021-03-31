Детсады закроют, в метро — по спецпропускам: Киев вводит локдаун с 5 апреля

В Киеве с понедельника, 5 апреля, усиливают карантин — общественный транспорт, в том числе и метро, будет работать по спецпропускам.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, с 5 апреля в столице закрывают все школы и детские сады, общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров.

Заведения общественного питания, как и ранее, смогут работать только на вынос или доставку. Продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

Ограничения вводят, как минимум, до 16 апреля.

Ранее Кличко заявлял, что заполненность коммунальных медучреждений пациентами с коронавирусной инфекций в столице достигла почти 80 процентов.

Фото Виталия Кличко из социальных сетей.

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