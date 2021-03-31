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Украина

Украина подала «борщ» на регистрацию в ЮНЕСКО

15:25 31 марта 2021
Борщ

Номинационное досье «Культура приготовления украинского борща» направляется в Париж для включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО.

Об этом сообщает первый замминистра иностранных дел Эмине Джеппарова на своей страничке в соцсетях. По ее словам, этот процедурный шаг является началом формального продвижения на международном уровне «непревзойденного элемента украинского нематериального культурного наследия для его включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО».

«Это — перспектива нескольких лет, ведь рассмотрение досье проходит раз в два года», — уточняет дипломат.

Напомним, что недавно министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявлял, что Россия продолжает пытаться «присвоить» заслуги украинцев и даже блюдо борщ.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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