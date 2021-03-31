Температурные качели и дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине в начале апреля

В начале апреля в Украине резко потеплеет, прогнозировали ранее погодные эксперты. Действительно ли в первые дни следующего месяца стоит ожидать «взрыва» тепла? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в интервью «ФАКТАМ» сообщила, что, если говорить о погоде в начале апреля, то после 1−2 апреля на несколько дней стоит ожидать снижения температуры до отметки плюс 10. «А потом температура снова начнет расти и к 7 апреля поднимется до 15−18 градусов. Осадков в эти дни будет мало», — сказала синоптик.

В четверг, 1 апреля, грозы возможны на западе страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Крыму столбики термометров покажут плюс 12−15, теплее всего будет в Закарпатской области, где воздух прогреется до 18−19 градусов тепла.

В пятницу, 2 апреля, грозовые дожди ожидаются по всей Украине, кроме восточных областей, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Волынской области — плюс 10, а на юге, в центре и на востоке воздух прогреется до 16 градусов тепла.

В субботу, 3 апреля, дожди доберутся и до восточных регионов страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе Украины и в Сумской области столбики термометров покажут плюс 6−7, в Крыму воздух прогреется до 12 градусов тепла.

В воскресенье, 4 апреля, дожди возможны на востоке, юге и местами на западе Украины, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем холоднее всего будет в западных регионах — около 7 градусов, а теплее — на юге — до 17 градусов тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, первая декада апреля не подарит большого тепла, дожди будут идти все чаще.

— Правда, первые два-три дня стоит ожидать хорошей погоды. В начале второй декады и дальше прогнозируются осадки, но в средине апреля хорошо потеплеет, — отметил Владимир Деркач. — Ясные дни прервутся дождями со шквалами и грозами и похолоданием в конце декады. Дальше постепенно температура начнет подниматься, и кратковременные осадки уже не испортят общей картины.

— Какой погоды стоит ожидать в мае?

— В первой декаде мая также ожидается очень теплая погода. К стати, в этом году празднуем Пасху 2 мая, поэтому есть вероятность, что погода будет хорошей. В конце декады температура снизится, но не существенно. Осадков будет мало. Во второй декаде мая ожидаются кратковременные дожди. Начало и конец третьей десятидневки мая будут дождливыми, а середина — сухой и теплой, но без летней жары.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» дал прогноз погоды в Украине на весну.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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