Ткаченко сообщил «грустную новость для ценителей Сибири»

«Печальной новостью для любителей путешествовать по Сибири» назвал прекращение межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

На своей страничке в соцсетях он напомнил, что соглашение было подписано в 1999 году, во времена президентства Леонида Кучмы: «До памятного „я устал, я ухожу“ от Бориса Ельцина (в то время президента РФ. — Авт.) оставалось менее полугода».

По словам Ткаченко, с того времени многое изменилось. В частности Россия «слишком увлеклась выполнением статьи 4 этого соглашения». Данная статья гласит, что стороны будут поощрять разные формы туризма, в том числе, и «специализированные группы».

«Эти групповые, индивидуальные и специализированные „туристы“ без спроса пришли в Крым и Донбасс и начали уничтожать нашу культуру, архитектуру, экономику, язык. Забирать жизни людей», — пишет Ткаченко.

Ранее Александр Ткаченко заявлял, что Россия всячески пытается присвоить себе заслуги украинцев. Это касается как выдающегося поэта Тараса Шевченко, так и национального украинского блюда — борща.

Фото Александра Ткаченко из социальных сетей.

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