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Украина

Антоненко оставили под арестом

14:39 31 марта 2021
Андрей Антоненко

Фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко суд оставил за решеткой.

Как сообщает «24 канал», Апелляционный суд Киева оставил без изменения решение суда первой инстанции по делу об убийству журналиста — «Риффмастер» останется под стражей до 21 мая.

Напомним, что 23 марта волонтера и ветерана АТО Андрея Антоненко оставили под арестом еще на два месяца — такое решение принял Шевченковский суд Киева, полностью удовлетворив просьбу прокуроров.

Музыкант находится под стражей с осени 2019 года — суды всякий раз оказывают его адвокатам в изменении меры пресечения. Также по делу проходят медик Юлия Кузьменко, которую выпустили из СИЗО под домашний арест, и медсестра Яна Дугарь.

Фото со странички Андрея Антоненко в социальных сетях.

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