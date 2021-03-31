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Украина

Кличко пригрозил еще более жестким карантином

14:22 31 марта 2021
Виталий Кличко

В Киеве, где заполненность коммунальных медучреждений пациентами с коронавирусной инфекций достигла почти 80 процентов, власти не исключают усиления карантинных мер.

Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко, назвавший ситуацию в Киеве критической. По его словам, вирус распространяется стремительно.

«Если ситуация не улучшится, то мы будем вынуждены ввести более строгие карантинные меры», — заявил он и уточнил, что речь идет о школах, садиках и общественном транспорте.

По словам столичного городского головы, на сегодняшний день пациентов с ковидом принимают в тридцати больницах. На днях начали принимать и в трех больницах «Укрзалізниці». А вот в ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, где есть и кровати, и медперсонал, несмотря на обращения властей прием так и не начали.

Напомним, что в Украине насчитывается уже 11 «красных» зон из-за распространения коронавируса. В них попала столица и область.

Фото Виталия Кличко из социальных сетей.

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