Названа дата начала отключения отопления в Киеве

С понедельника, 5 апреля, в Киеве начнут отключать отопление в жилых домах, при этом теплоснабжение социальных объектов пока продолжится. Об этом городской голова столицы Виталий Кличко заявил на брифинге.

«С 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно пять дней», — сказал Виталий Кличко.

По словам мэра, Киев уже не первый год завершает отопительный сезон до традиционной даты 15 апреля — это позволяет киевлянам сэкономить на оплате за тепло.

«По прогнозу синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура будет выше +8 градусов по Цельсию, когда, по нормативам, мы можем выключать отопление», — подчеркнул городской голова.

При этом больницы, садики и школы будут отключать по лишь по заявкам их руководителей.

Напомним, Камбин принял решение по тарифам на отопление в Украине.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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