Зеленский затеял «деконцентрацию» органов власти: что это значит

Президент Владимир Зеленский инициирует перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы в течение ближайших 2 лет. Об этом в комментарии УП сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, все выгоды и риски данного решения должен проработать Кабинет министров.

«Предлагается рассмотреть вопрос о возможности перемещения центральных органов исполнительной власти в регионы с целью поднятия благоустройства в областях, приближения процесса формирования и реализации политик к людям, создания новых рабочих мест и поощрения внутренней трудовой миграции, стимулирования экономического развития регионов», — заявила Мендель.

В свою очередь министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем Telegram рассказал, что децентрализацию органов власти 29 марта обсуждали на заседании Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.

По его словам, окончание концентрирования центральных органов власти в Киеве даст возможности для равного развития регионов, уменьшит нагрузку на столицу, а также ускорит процессы реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшит роль чиновников.

Отметим, что сразу после вступления в должность президента Владимир Зеленский заявлял об идее переместить свою администрацию в «Украинский дом», с созданием на улице Банковой художественного музея. Однако стоимость переноса президентских служб в «Украинский дом» тогда оценили в 300 млн гривен, вдобавок против выступили киевляне. Они указали, что тесная Европейская площадь будет стоять в заторах.

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