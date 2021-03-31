27.68 / 27.87 32.38 / 32.75
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский затеял «деконцентрацию» органов власти: что это значит

14:11 31 марта 2021
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский инициирует перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы в течение ближайших 2 лет. Об этом в комментарии УП сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, все выгоды и риски данного решения должен проработать Кабинет министров.

«Предлагается рассмотреть вопрос о возможности перемещения центральных органов исполнительной власти в регионы с целью поднятия благоустройства в областях, приближения процесса формирования и реализации политик к людям, создания новых рабочих мест и поощрения внутренней трудовой миграции, стимулирования экономического развития регионов», — заявила Мендель.

В свою очередь министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем Telegram рассказал, что децентрализацию органов власти 29 марта обсуждали на заседании Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.

По его словам, окончание концентрирования центральных органов власти в Киеве даст возможности для равного развития регионов, уменьшит нагрузку на столицу, а также ускорит процессы реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшит роль чиновников.

Отметим, что сразу после вступления в должность президента Владимир Зеленский заявлял об идее переместить свою администрацию в «Украинский дом», с созданием на улице Банковой художественного музея. Однако стоимость переноса президентских служб в «Украинский дом» тогда оценили в 300 млн гривен, вдобавок против выступили киевляне. Они указали, что тесная Европейская площадь будет стоять в заторах.

93

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Жигунов со Степаном

Жигунов умилил подписчиков снимком с похожей на Заворотнюк женой

Алексей Панин

Алексей Панин с обнаженной девушкой «присвоили» Крым себе

Виталий Кличко

Кличко пригрозил еще более жестким карантином

Оля Полякова и Валентин Науменко

Оля Полякова объявила новоиспеченного певца своим гастрольным мужем

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер