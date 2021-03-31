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Украина

Тупицкий задекларировал купленную в уже оккупированном Крыму землю

13:56 31 марта 2021
Александр Тупицкий

Александр Тупицкий, указ о назначении которого главой Конституционного суда в 2013 году отменил другим указом президент Украины Владимир Зеленский, задекларировал земельный участок, купленный им уже в оккупированном Россией Крыму.

Как передает «Укринформ», в налоговой декларации отмечен участок площадью 126 «квадратов» в Кореизе, купленный судьей летом 2018 года.

Также среди крымской собственности Тупицкого — дом в Кореизе (более 220 квадратных метров), купленный в 2012 году, и земельный участок (площадью 690 квадратных метров), купленный в 2005 году.

Напомним, что осенью 2020 года о покупке судьей земли в Крыму сообщили журналисты программы «Схемы», отметившие, что договор купли-продажи был оформлен по российскому законодательству, и что эта недвижимость не была указана декларации об имуществе и доходах.

В Госбюро расследований открыли уголовное производство по статье о госизмене, посчитав, что председатель КСУ самовольно занял земельный участок на полуострове, а потом заключил сделку с российскими органами.

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