Замглавы КСУ задекларировал храм

Заместитель главы Конституционного Суда Сергей Головатый внес в налоговую декларацию храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в Черкасской области.

Как сообщает «Громадське», Сергей Головатый получил право храм в 2010 году. Здание расположено в Ольшане Городищенского района Черкасской области.

Издание отмечает, что в декларации не указано, в какую сумму обошелся храм судье. Подчеркивается, что большинство церквей сейчас принадлежат единой поместной Православной церкви в Украине, однако нет запрета отдельным гражданам владеть такими объектами.

Напомним, что депутат Харьковского горсовета Саид Джавид задекларировал африканского льва.

Фото Судебной власти Украины.

162

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter