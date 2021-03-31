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Украина

Замглавы КСУ задекларировал храм

13:07 31 марта 2021
Сергей Головатый

Заместитель главы Конституционного Суда Сергей Головатый внес в налоговую декларацию храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в Черкасской области.

Как сообщает «Громадське», Сергей Головатый получил право храм в 2010 году. Здание расположено в Ольшане Городищенского района Черкасской области.

Издание отмечает, что в декларации не указано, в какую сумму обошелся храм судье. Подчеркивается, что большинство церквей сейчас принадлежат единой поместной Православной церкви в Украине, однако нет запрета отдельным гражданам владеть такими объектами.

Напомним, что депутат Харьковского горсовета Саид Джавид задекларировал африканского льва.

Фото Судебной власти Украины.

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