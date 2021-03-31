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«Дарница» вывела на рынок 5 лекарственных средств за I квартал 2021 года

12:56 31 марта 2021
«Дарница»
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Фармацевтическая компания «Дарница» в I квартале 2021 года вывела на рынок 5 лекарственных средств для лечения кардиологических, неврологических, гастроэнтерологических, а также респираторных заболеваний, сообщает пресс-служба компании.

В частности, в марте «Дарница» представила лекарственное средство «Мемтек» (действующее вещество — мемантина гидрохлорид) для лечения деменции, которое производится для «Дарницы» в ЕС.

В компании отметили, что ускорение выхода новых лекарственных средств стало возможным благодаря переходу на электронный фармацевтический документооборот, диджитализации процессов клинических исследований и мониторингу применения лекарственных средств.

«Более половины лончей происходят с опережением, которое составляет для разных продуктов от 1 до 3 месяцев», — говорится в сообщении.

В планах «Дарницы» выпуск 25 новых лекарственных средств до конца текущего года. Часть лончевых продуктов является результатом сотрудничества с европейскими фармацевтическими компаниями. В целом, в течение 2015−2019 годов «Дарница» выпустила более 50 фармацевтических брендов, инвестировав в R&D около 1,1 миллиарда гривен.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

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